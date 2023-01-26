Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в документ "Основы государственной культурной политики". Соответствующий документ подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в нем есть положение о том, что нужно противодействовать излишнему использованию иностранной лексики. Что под этим подразумевается? Возможно ли контролировать язык в устной и письменной речи? Как это скажется на литературе?

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