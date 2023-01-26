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Политика

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

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Решение немецких и американских властей о передаче тяжелой бронетехники прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне анонсируемых поставок Германией танков на Украину.

Представитель Кремля также ответил на вопрос по поводу американских танков Abrams. По его словам, идею поставок на Украину можно считать провальной, так как ее авторы переоценивают потенциал военных. Дмитрий Песков также обратил внимание на высокую стоимость танков Abrams, отметив, что все затраты лягут в первую очередь на плечи европейских налогоплательщиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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