В Кремле выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

В Кремле выразили глубокие соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Актау. Из-за ЧП президент Азербайджана Ильхам Алиев экстренно вернулся в страну с неформального саммита стран СНГ, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также добавил, что в России желают скорейшего выздоровления выжившим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.