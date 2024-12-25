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25 декабря, 13:15

Происшествия

В Кремле выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

В Кремле выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

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В Кремле выразили глубокие соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Актау. Из-за ЧП президент Азербайджана Ильхам Алиев экстренно вернулся в страну с неформального саммита стран СНГ, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также добавил, что в России желают скорейшего выздоровления выжившим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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