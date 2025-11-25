Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 19:30

Политика

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия получила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО с начала ноября

Путин заявил о необходимости развития в России собственных нейросетей

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году

Владимир Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

"Московский патруль": Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Владимира Путина в Бишкеке встретили исполнением русской песни "Калинка-малинка". Президент России прибыл в Киргизию с государственным визитом, его лично приветствовал глава республики Садыр Жапаров. В здании аэропорта установили киргизские юрты.

Визит продлится три дня. В течение этого времени российский президент проведет двусторонние встречи и примет участие в саммите ОДКБ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоАлексей Лазаренко

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика