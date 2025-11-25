Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимира Путина в Бишкеке встретили исполнением русской песни "Калинка-малинка". Президент России прибыл в Киргизию с государственным визитом, его лично приветствовал глава республики Садыр Жапаров. В здании аэропорта установили киргизские юрты.

Визит продлится три дня. В течение этого времени российский президент проведет двусторонние встречи и примет участие в саммите ОДКБ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.