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25 ноября, 11:30

Экономика

Правительство выделит 1,5 млрд рублей на техническое оснащение кластера "Квантум парк"

Правительство выделит 1,5 млрд рублей на техническое оснащение кластера "Квантум парк"

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Правительство выделит на техническое оснащение кластера "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана более 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работа идет в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Мишустин уточнил, что в сентябре Владимир Путин открыл первый в стране кампус мирового уровня в МГТУ имени Баумана. Он включает учебные корпуса, общежития и "Квантум парк" с междисциплинарными лабораториями.

Как ранее подчеркивал президент, такие университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом, который поможет повысить качество жизни и внести вклад в развитие страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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