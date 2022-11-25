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Новости

25 ноября, 19:20

Общество

Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности

Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности

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Владимир Путин провел в Ново-Огареве встречу с матерями участников спецоперации. В ходе встречи российский лидер заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности. Бойцы понимают, что от взаимопомощи и поддержки в зоне спецоперации зависит их жизнь.

Также в ходе мероприятия одна из матерей рассказала о своем документальном фильме, который был снят в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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