Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности

Владимир Путин провел в Ново-Огареве встречу с матерями участников спецоперации. В ходе встречи российский лидер заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности. Бойцы понимают, что от взаимопомощи и поддержки в зоне спецоперации зависит их жизнь.

Также в ходе мероприятия одна из матерей рассказала о своем документальном фильме, который был снят в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.