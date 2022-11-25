Путин предложил обсудить работу российских делегаций на G20 И АТЭС на встрече с Совбезом

Владимир Путин на очной встрече с Совбезом предложил обсудить работу российских делегаций на G20 и АТЭС, а также итоги встречи директора СВР Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, которая прошла в Анкаре.

Российскую делегацию на саммите G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, на АТЭС – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.