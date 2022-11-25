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Новости

25 ноября, 18:30

Общество

Путин заявил, что в инфопространстве обесценивается порыв военных по защите Донбасса

Путин заявил, что в инфопространстве обесценивается порыв военных по защите Донбасса

Путин поинтересовался мнением матерей военнослужащих о снабжении армии

Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных

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Президент РФ заявил, что лично беседует с участниками СВО по телефону

Путин заявил, что разделяет боль матерей, потерявших сыновей во время спецоперации

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Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Владимир Путин провел в Ново-Огареве встречу с матерями участников спецоперации. В ходе встречи президент заявил, что в инфопространстве обесценивается благородный порыв по защите Донбасса, Запорожья и Херсона. В ответ одна из матерей обратилась с просьбой организовать новые места памяти.

Ранее Владимир Путин назвал всех участников СВО на Украине героями и подчеркнул, что это заслуга их матерей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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