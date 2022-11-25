Путин заявил, что в инфопространстве обесценивается порыв военных по защите Донбасса

Владимир Путин провел в Ново-Огареве встречу с матерями участников спецоперации. В ходе встречи президент заявил, что в инфопространстве обесценивается благородный порыв по защите Донбасса, Запорожья и Херсона. В ответ одна из матерей обратилась с просьбой организовать новые места памяти.

Ранее Владимир Путин назвал всех участников СВО на Украине героями и подчеркнул, что это заслуга их матерей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.