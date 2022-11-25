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Общество

Информационный ресурс для актуализации данных воинского учета создадут в РФ – Путин

Информационный ресурс для актуализации данных воинского учета создадут в РФ – Путин

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Информационный ресурс для актуализации данных воинского учета создадут в России. Такое поручение дал президент Министерству цифрового развития совместно с Федеральной налоговой службой и Минобороны. Ресурс должны сделать к апрелю 2024 года.

Региональные власти совместно с ведомствами должны перевести всю необходимую информацию, хранящуюся в военкоматах, в электронную форму до 30 декабря 2022 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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