Информационный ресурс для актуализации данных воинского учета создадут в РФ – Путин

Информационный ресурс для актуализации данных воинского учета создадут в России. Такое поручение дал президент Министерству цифрового развития совместно с Федеральной налоговой службой и Минобороны. Ресурс должны сделать к апрелю 2024 года.

Региональные власти совместно с ведомствами должны перевести всю необходимую информацию, хранящуюся в военкоматах, в электронную форму до 30 декабря 2022 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.