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Общество

Президент РФ заявил, что лично беседует с участниками СВО по телефону

Президент РФ заявил, что лично беседует с участниками СВО по телефону

Путин заявил, что разделяет боль матерей, потерявших сыновей во время спецоперации

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Владимир Путин провел встречу с матерями бойцов, находящихся в зоне СВО. Президент РФ назвал участников спецоперации героями и рассказал, что лично общался по телефону с теми, кто на данный момент находится на передовой. Глава государства отметил, что в условиях информационной войны личное общение особенно важно для понимания ситуации.

Также президент обратился к матерям тех, кто погиб в Донбассе. Он заявил, что власти РФ сделают все, чтобы матери умерших бойцов не чувствовали себя забытыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьобществовидеоМаксим Селиков
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