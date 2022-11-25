Президент РФ заявил, что лично беседует с участниками СВО по телефону

Владимир Путин провел встречу с матерями бойцов, находящихся в зоне СВО. Президент РФ назвал участников спецоперации героями и рассказал, что лично общался по телефону с теми, кто на данный момент находится на передовой. Глава государства отметил, что в условиях информационной войны личное общение особенно важно для понимания ситуации.

Также президент обратился к матерям тех, кто погиб в Донбассе. Он заявил, что власти РФ сделают все, чтобы матери умерших бойцов не чувствовали себя забытыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.