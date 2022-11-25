Новости часа: Песков анонсировал встречу Путина с матерями мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проведет обстоятельный разговор с матерями военнослужащих в пятницу, 25 ноября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до середины понедельника, 28 ноября. Об этом сообщили столичные синоптики.

H&M закрыл 80% магазинов в России. В компании сообщили, что флагманский магазин на Тверской улице прекратит работу 30 ноября.