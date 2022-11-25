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Новости

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Общество

Новости часа: Песков анонсировал встречу Путина с матерями мобилизованных

Новости часа: Песков анонсировал встречу Путина с матерями мобилизованных

Новости часа: Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Президент России поставил задачу наращивать объемы поставок в войска

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Важно не только увеличивать объемы поставок ВС РФ, но и улучшать их качество – Путин

Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проведет обстоятельный разговор с матерями военнослужащих в пятницу, 25 ноября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до середины понедельника, 28 ноября. Об этом сообщили столичные синоптики.

H&M закрыл 80% магазинов в России. В компании сообщили, что флагманский магазин на Тверской улице прекратит работу 30 ноября.

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