Новости часа: Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны". Эта информация СМИ не соответствует действительности, подчеркнул представитель Кремля.

Один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня. Об этом сказал глава Минтруда Антон Котяков.

В Москве вечером 25 ноября открывают катки на ВДНХ, в Парке Горького и Лужниках. Об этом сообщили организаторы.