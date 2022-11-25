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Общество

Новости часа: Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Новости часа: Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Президент России поставил задачу наращивать объемы поставок в войска

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Важно не только увеличивать объемы поставок ВС РФ, но и улучшать их качество – Путин

Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Путин предложил внедрять ИИ вместо людей на вредных производствах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны". Эта информация СМИ не соответствует действительности, подчеркнул представитель Кремля.

Один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня. Об этом сказал глава Минтруда Антон Котяков.

В Москве вечером 25 ноября открывают катки на ВДНХ, в Парке Горького и Лужниках. Об этом сообщили организаторы.

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