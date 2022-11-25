Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Информация СМИ о том что, в послании Федеральному собранию Владимир Путин якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее издание Pravda.Ru сообщило, что послание главы государства состоится до конца года, и в нем президент затронет мобилизацию солдат и офицеров, экономику, новые мировые правила игры от России и судьбу всех россиян.