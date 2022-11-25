Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Общество

Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Президент России поставил задачу наращивать объемы поставок в войска

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Важно не только увеличивать объемы поставок ВС РФ, но и улучшать их качество – Путин

Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Путин предложил внедрять ИИ вместо людей на вредных производствах

Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Информация СМИ о том что, в послании Федеральному собранию Владимир Путин якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее издание Pravda.Ru сообщило, что послание главы государства состоится до конца года, и в нем президент затронет мобилизацию солдат и офицеров, экономику, новые мировые правила игры от России и судьбу всех россиян.

Читайте также
властьобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика