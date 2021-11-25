Путин назвал большой бедой ЧП на шахте в Кузбассе

Владимир Путин назвал большой бедой трагедию на шахте "Листвяжная". Российский лидер прокомментировал события в Кузбассе во время встречи с президентом Сербии.

"Это большая беда. Люди погибли. Дал соответствующее поручение. Разговаривал несколько раз с губернатором. Ситуация легче не становится. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", – сказал Путин.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 43 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.