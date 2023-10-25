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25 октября, 22:15

Политика

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

Путин по видеосвязи проследил за тренировкой стратегических сил сдерживания

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа

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Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

РФ продолжит поддерживать своих спортсменов из-за ограничения их прав – Путин

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией

Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенной Палестины

Позиция России по конфликту Израиля и Палестины базируется на принципе создания двух независимых государств. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с главами основных религиозных конфессий РФ.

Происходящее на Ближнем Востоке президент назвал гуманитарной катастрофой. Он напомнил о временах, когда Россия на себе испытала, что такое международный терроризм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
властьполитикавидеоДарья Тащина
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