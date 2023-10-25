Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

Позиция России по конфликту Израиля и Палестины базируется на принципе создания двух независимых государств. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с главами основных религиозных конфессий РФ.

Происходящее на Ближнем Востоке президент назвал гуманитарной катастрофой. Он напомнил о временах, когда Россия на себе испытала, что такое международный терроризм.

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