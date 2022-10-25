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Новости

25 октября, 21:00

Политика

Путин призвал оценивать нужды ВС РФ, исходя из реальной ситуации

Путин призвал оценивать нужды ВС РФ, исходя из реальной ситуации

Путин потребовал при оценке потребностей армии ориентироваться на реальную ситуацию

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Владимир Путин потребовал при оценке потребностей армии ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из нормативов. Об этом президент заявил в ходе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Заседание прошло в формате видеоконференции. В ходе нее с докладом выступили Михаил Мишустин и Сергей Собянин. Премьер-министр озвучил размер денежного довольствия, а мэр Москвы рассказал о мерах социальной поддержке семей мобилизованных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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