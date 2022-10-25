Путин призвал оценивать нужды ВС РФ, исходя из реальной ситуации

Владимир Путин потребовал при оценке потребностей армии ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из нормативов. Об этом президент заявил в ходе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Заседание прошло в формате видеоконференции. В ходе нее с докладом выступили Михаил Мишустин и Сергей Собянин. Премьер-министр озвучил размер денежного довольствия, а мэр Москвы рассказал о мерах социальной поддержке семей мобилизованных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.