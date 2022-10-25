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25 октября, 18:15

Общество

Путин потребовал при оценке потребностей армии ориентироваться на реальную ситуацию

Путин потребовал при оценке потребностей армии ориентироваться на реальную ситуацию

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Владимир Путин потребовал при оценке потребностей армии ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из нормативов. Об этом президент заявил в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Заседание прошло в формате видеоконференции. В ходе нее с докладом выступили Михаил Мишустин и Сергей Собянин. Премьер-министр озвучил размер денежного довольствия, а мэр Москвы рассказал о мерах социальной поддержки семей мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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