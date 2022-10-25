Путин заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы экономики РФ

В России необходимо обновлять процедуры и нормативные базы как экономики в целом, так и отдельных отраслей и обеспечения спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ на фоне СВО.

По словам президента, важно обратить на это внимание сейчас, когда Москва решает вопросы обеспечения спецоперации и борется с ограничениями в экономической сфере.