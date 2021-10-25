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Общество

13:00

Правительство выделило 38,5 млрд рублей для помощи бизнесу во время пандемии

власть общество видео Никита Гмыза

Правительство РФ выделило 38,5 миллиарда рублей для помощи бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это единовременные гранты, предназначенные для малого бизнеса и социальных некоммерческих организаций.

Уточняется, что мера поддержки коснется порядка трех миллионов человек. Расчет сделали исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого.

Также в понедельник, 25 октября, стало известно, что в декабре запустят эксперимент по созданию единого окна помощи бизнесу. Это будет система, которая позволит представителям малого, среднего бизнеса, а также самозанятым получить доступ ко всем мерам господдержки и коммерческим сервисам, которые востребованы в России. Подробнее – в эфире Москва 24.

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