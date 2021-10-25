Правительство выделило 38,5 млрд рублей для помощи бизнесу во время пандемии

13:00
Правительство РФ выделило 38,5 миллиарда рублей для помощи бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это единовременные гранты, предназначенные для малого бизнеса и социальных некоммерческих организаций.
Уточняется, что мера поддержки коснется порядка трех миллионов человек. Расчет сделали исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого.
Также в понедельник, 25 октября, стало известно, что в декабре запустят эксперимент по созданию единого окна помощи бизнесу. Это будет система, которая позволит представителям малого, среднего бизнеса, а также самозанятым получить доступ ко всем мерам господдержки и коммерческим сервисам, которые востребованы в России. Подробнее – в эфире Москва 24.
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