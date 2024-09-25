Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 21:15

Политика

Путин заявил, что атаки ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ

Путин заявил, что атаки ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ

В Кремле поддержали дискуссию о сокращении времени учебы в РФ

Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета

В Кремле поддержали обсуждение об изменениях срока обучения в школах и вузах РФ

Глава ПАО "КамАЗ" доложил Мишустину о наращивании в производстве автобусов

В Мосгордуме оценили идею о сокращении срока обучения в школах и вузах

Песков поддержал дискуссию о сокращении времени учебы в российских школах

Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России в 2025 году

Россияне смогут получить неистраченный остаток маткапитала

Путин присвоил звание Героя России подполковнику Александру Данилову

Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия. Однако массированные атаки вражеских ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ. Об этом Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности страны.

В обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

Как отметил президент, ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее и граждан, а также инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика