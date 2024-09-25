Путин заявил, что атаки ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ

Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия. Однако массированные атаки вражеских ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ. Об этом Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности страны.

В обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

Как отметил президент, ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее и граждан, а также инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

