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25 сентября, 16:30

Общество

В Кремле поддержали дискуссию о сокращении времени учебы в РФ

В Кремле поддержали дискуссию о сокращении времени учебы в РФ

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В Кремле поддержали обсуждение, которое начал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он предложил сократить время учебы на среднем и высшем уровнях образования в РФ. По мнению Мединского, чтобы оставаться конкурентноспособным, новым поколениям предстоит вступать в сферу профподготовки раньше, чем это происходит на данный момент.

К чему может привести сокращение сроков образования? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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