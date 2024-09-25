В Кремле поддержали дискуссию о сокращении времени учебы в РФ

В Кремле поддержали обсуждение, которое начал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он предложил сократить время учебы на среднем и высшем уровнях образования в РФ. По мнению Мединского, чтобы оставаться конкурентноспособным, новым поколениям предстоит вступать в сферу профподготовки раньше, чем это происходит на данный момент.

К чему может привести сокращение сроков образования? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.