В Кремле поддержали обсуждение об изменениях срока обучения в школах и вузах РФ

В Кремле поддержали обсуждение, которое начал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он предложил сократить время обучения в российских школах и вузах, а также назвал действующие стандарты образования непозволительной роскошью.

Какие результаты показывают опросы? Нужно ли менять продолжительность обучения и к чему может привести сокращение времени для получения образования? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.