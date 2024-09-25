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25 сентября, 13:45

Общество

В Кремле поддержали обсуждение об изменениях срока обучения в школах и вузах РФ

В Кремле поддержали обсуждение об изменениях срока обучения в школах и вузах РФ

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В Кремле поддержали обсуждение, которое начал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он предложил сократить время обучения в российских школах и вузах, а также назвал действующие стандарты образования непозволительной роскошью.

Какие результаты показывают опросы? Нужно ли менять продолжительность обучения и к чему может привести сокращение времени для получения образования? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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