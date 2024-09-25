Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году увеличится на 16,5% и составит 22 440 рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нововведение повысит доходы примерно четырех миллионов граждан. При этом в правительстве подчеркивают, что размер МРОТ будет увеличиваться и дальше. К 2030 году он достигнет 35 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.