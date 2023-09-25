Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 13:30

Политика

Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха

Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха

В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

Владимир Путин поручил закрепить устойчивый рост зарплат в России

В РФ начнут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет – Песков

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе пока нет – Песков

Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

"Актуальный репортаж": Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные авто

РФ рассчитывает, что Баку не будет атаковать гражданские цели в Карабахе – Песков

Мишустин заявил, что в РФ упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Армения остается союзником России.

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента и категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону и тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется", – заявил пресс-секретарь российского главы.

Тем временем в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Известно о задержании более 150 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика