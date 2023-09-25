Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха

РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Армения остается союзником России.

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента и категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону и тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется", – заявил пресс-секретарь российского главы.

Тем временем в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Известно о задержании более 150 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.