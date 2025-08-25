Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Владимир Путин и зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко обсудили уголовную ответственность для дропперов и маркировку звонков.

Ранее на "Госуслугах" запустили специальный раздел для борьбы с мошенничеством. Как отметил Григоренко, на портале запущено уже 35 моделей, составленных на основе типовых жизненных ситуаций. Их формировали исходя из обратной связи от россиян.

Среди популярных запросов: поступление в вузы, участие в спортивных соревнованиях и оформление различных разрешений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

