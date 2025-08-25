Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 16:15

Политика

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски

Путин провел серию переговоров по телефону по итогам саммита на Аляске

Владимир Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски Марку Уоррену

Житель Аляски получил от Путина новый мотоцикл "Урал"

Путин подарил мотоцикл жителю Анкориджа

Владимир Путин подарил мотоцикл жителю Аляски

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Владимир Путин и зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко обсудили уголовную ответственность для дропперов и маркировку звонков.

Ранее на "Госуслугах" запустили специальный раздел для борьбы с мошенничеством. Как отметил Григоренко, на портале запущено уже 35 моделей, составленных на основе типовых жизненных ситуаций. Их формировали исходя из обратной связи от россиян.

Среди популярных запросов: поступление в вузы, участие в спортивных соревнованиях и оформление различных разрешений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикабезопасностьвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика