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Происшествия

Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью

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Отправляя беспилотники на территорию России, Украина проявляет террористическую активность, поскольку целью атак становятся в основном жилые дома, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, хотя не всегда получается избежать незначительных повреждений, тем не менее российские системы противовоздушной обороны работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников.

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