Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью

Отправляя беспилотники на территорию России, Украина проявляет террористическую активность, поскольку целью атак становятся в основном жилые дома, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, хотя не всегда получается избежать незначительных повреждений, тем не менее российские системы противовоздушной обороны работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников.