Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области

В Кремле прокомментировали события в Тверской области, где разбился бизнес-джет. Владимир Путин назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

По словам президента, в настоящее время проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. Но если первичные данные верны, то погибли сотрудники ЧВК "Вагнер", которые, по словам Путина, внесли существенный вклад в спецоперацию.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение 23 августа. Согласно данным Росавиации, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Все погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.