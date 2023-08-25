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Происшествия

Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области

Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

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В Кремле прокомментировали события в Тверской области, где разбился бизнес-джет. Владимир Путин назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

По словам президента, в настоящее время проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. Но если первичные данные верны, то погибли сотрудники ЧВК "Вагнер", которые, по словам Путина, внесли существенный вклад в спецоперацию.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение 23 августа. Согласно данным Росавиации, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Все погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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