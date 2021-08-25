Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

Студентка Екатерина Гришина предложила объявить один из следующих годов Годом учителя и наставника. Президент поступившее предложение одобрил.

Он напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского.

"Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога", – отметил Путин, поблагодарив Гришину за предложение.

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