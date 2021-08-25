Кабмин выделил еще 21,5 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям

Еще более 21,5 миллиарда рублей выделил кабмин на выплаты детям от 3 до 7 лет. Документ подписал Михаил Мишустин.

Речь о поддержке малообеспеченных семей. Премьер подчеркнул, что такая адресная помощь очень важна, если у родителей есть материальные сложности.

Всего в этом году на нее направили 254 миллиарда рублей. Ежемесячные выплаты на детей 3–7 лет назначили в прошлом году по поручению президента.

В 2021 году помощь решили сделать более адресной. Сумма в зависимости от ситуации в семье может достигать не только 50, но и 75, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.