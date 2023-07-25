Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин может поехать на саммит G20 в Индию, но формат точно не определен. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Турецкие власти рассчитывают до конца дня взять под контроль пожар в районе Кемера. Об этом заявили в министерстве туризма Турции.

Продукция из рыбы и морепродуктов станет доступнее для населения России. Об этом сообщило Росрыболовство.