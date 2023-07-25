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Новости

19:45

Политика

Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ

Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

В России с 1 августа введут цифровой рубль

Путин подписал закон о запрете самовыгула животных

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин может поехать на саммит G20 в Индию, но формат точно не определен. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Турецкие власти рассчитывают до конца дня взять под контроль пожар в районе Кемера. Об этом заявили в министерстве туризма Турции.

Продукция из рыбы и морепродуктов станет доступнее для населения России. Об этом сообщило Росрыболовство.

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