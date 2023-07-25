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Экономика

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ

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Владимир Путин поручил правительству РФ своевременно индексировать заработную плату, которую получают работники из бюджетной сферы. Он также обратил внимание на темпы снижения безработицы в России, на данный момент она составляет 3,2%, а доходы населения страны начали расти в реальном выражении.

Путин заявил о рисках роста инфляции и поручил сохранить ценовую стабильность. По его словам, инфляция в России сейчас умеренная, но есть риски ее ускорения, поэтому надо сохранить ценовую стабильность экономики.

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