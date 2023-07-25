Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вернуться к зерновой сделке невозможно, так как не выполняются обязательства в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бесплатные поездки на новых электровелосипедах стали доступны в Москве. Это данные Дептранса.

Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.