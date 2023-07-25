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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

В России с 1 августа введут цифровой рубль

Путин подписал закон о запрете самовыгула животных

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

Новости часа: в России повысили возраст пребывающих в запасе на 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вернуться к зерновой сделке невозможно, так как не выполняются обязательства в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бесплатные поездки на новых электровелосипедах стали доступны в Москве. Это данные Дептранса.

Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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