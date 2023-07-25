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В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

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Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполнены ее условия, касающиеся России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы.

Представитель Кремля подтвердил, что в письме Гутерриша Владимиру Путину излагался план действий и обещание, что когда-нибудь можно будет выполнить российскую часть договоренностей.

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