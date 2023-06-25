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Новости

25 июня, 18:15

Происшествия

В Кремле заявили, что режим КТО в Москве отменят в ближайшее время

В Кремле заявили, что режим КТО в Москве отменят в ближайшее время

В Кремле сообщили о скорой отмене режима КТО

Режим КТО планируют отменить в ближайшее время – Кремль

Режим КТО отменят в ближайшее время – Песков

Песков заявил, что режим КТО отменят в ближайшее время

Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО

Режим КТО отменят в ближайшее время – Кремль

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Режим контртеррористической операции (КТО) снимут в ближайшее время в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что на территории Московской области начали снимать ограничения с федеральных трасс М-2 "Крым", М-5 "Урал" и М-4 "Дон", также было открыто движение по всем мостам через реку Оку.

Понедельник, 26 июня, останется нерабочим днем в столице. При этом, все медучреждения города будут открыты, а в детских садах создадут дежурные группы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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