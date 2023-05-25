Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин предложил наделить дополнительными полномочиями экономическую комиссию ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Больше всего осадков во время дождя 25 мая выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Загрузка рейсов Тбилиси – Москва авиакомпании Georgian Airways не превышает 50%. Об этом рассказал перевозчик.