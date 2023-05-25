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Политика

Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно – Путин

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине более чем оправданна

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Путин заявил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин предложил наделить дополнительными полномочиями экономическую комиссию ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Больше всего осадков во время дождя 25 мая выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Загрузка рейсов Тбилиси – Москва авиакомпании Georgian Airways не превышает 50%. Об этом рассказал перевозчик.

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