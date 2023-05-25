Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:50

Спорт

Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно – Путин

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине более чем оправданна

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Путин заявил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса – Путин

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин может выделить пять миллиардов рублей для обслуживания авиаперелетов внутри страны. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока работают на улицах Москвы из-за дождя. Это данные комплекса городского хозяйства.

Исполком ОКР выступил против подписания спортсменами РФ каких-либо деклараций. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Читайте также
властьтранспортгородпогодаспортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика