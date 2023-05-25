Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин может выделить пять миллиардов рублей для обслуживания авиаперелетов внутри страны. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока работают на улицах Москвы из-за дождя. Это данные комплекса городского хозяйства.

Исполком ОКР выступил против подписания спортсменами РФ каких-либо деклараций. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.