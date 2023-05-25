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Политика

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно – Путин

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине более чем оправданна

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Путин заявил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса – Путин

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождя, усиления ветра и грозы. Это данные Гидрометцентра.

Новый ангиографический операционный блок начал работу в городской клинической больнице имени Ворохобова. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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