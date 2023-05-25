Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождя, усиления ветра и грозы. Это данные Гидрометцентра.

Новый ангиографический операционный блок начал работу в городской клинической больнице имени Ворохобова. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.