Путин потребовал от правительства чувствовать все потребности участников спецоперации

Владимир Путин потребовал от правительства и местных властей чувствовать все потребности участников спецоперации в медицинском обслуживании и эффективно реагировать на них. Кроме того, президент пообещал, что участники событий на Украине, особенно получившие ранения, будут представлены к наградам.

Также на заседании речь шла и об экономических вопросах. В частности, Владимир Путин объявил о новом повышении некоторых социальных выплат.

Особое внимание президент призвал уделить семьям с детьми, а также тем семьям, которые пока только ждут прибавления. Путин подчеркнул, что дети – это будущее России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.