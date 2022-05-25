Главой МЧС назначен Александр Куренков

Новым главой МЧС России стал генерал-майор Александр Куренков. Указ о назначении подписал Владимир Путин.

В Москве на Ленинском проспекте началось благоустройство от Садового кольца до Университетского проспекта. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая. Воздух прогреется до 25 градусов, заявили синоптики.