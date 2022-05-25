Мишустин заявил о запуске системы электронных перевозочных документов в РФ с 1 сентября

Государственная система электронных перевозочных документов будет запущена в России с 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее организовывать новые цепочки поставок", – отметил премьер-министр РФ.

Кроме того, благодаря данной системе будут упрощены бизнес-процессы и сокращены расходы участников рынка. Также появится возможность отказаться от бумаг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.