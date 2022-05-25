Александр Куренков назначен главой МЧС

Главой МЧС России стал генерал-майор Александр Куренков. Указ о назначении подписал Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

Куренкова на пост главы МЧС предложил сам президент. Накануне Совет Федерации поддержал его кандидатуру. Известно, что Куренков ранее служил в ФСО, затем в Центральном аппарате Росгвардии.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин 25 мая планирует лично представить на коллегии МЧС нового министра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

