Путин навестит раненых во время спецоперации на Украине военнослужащих

Владимир Путин 25 мая навестит в московском госпитале военнослужащих, которые были ранены на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Почти всю программу реновации в ТиНАО планируют завершить до 2028 года, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

В Финляндии сообщили о подозрении на первый случай оспы обезьян. Об этом рассказала медслужба страны.