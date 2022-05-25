Власти РФ следят за ситуацией с укреплением рубля – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал продолжающееся усиление рубля. По его словам, Владимир Путин внимательно следит за динамикой курса.

Тема сильного рубля постоянно фигурирует на профильных совещаниях, которые регулярно проводит президент, сообщил Песков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.