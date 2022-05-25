Заседание президиума Госсовета пройдет 25 мая

25 мая пройдет заседание президиума Госсовета под руководством Владимира Путина. На нем выступят министры, губернаторы, представители общественных организаций.

Обсудить планируют меры социальной поддержки граждан. В частности, семей с детьми и бюджетников. Ранее помощник президента говорил, что решения могут быть приняты прямо на мероприятии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.