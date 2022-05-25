Путин посетит в столичном госпитале бойцов, раненных на Украине

Владимир Путин 25 мая посетит в Московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Путин 25 мая лично представит членам коллегии МЧС нового министра, сообщил Песков.