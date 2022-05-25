Путин поручил обеспечить ж/д перевозки к югу России на фоне закрытия аэропортов

Владимир Путин поручил обеспечить ж/д перевозки на юг в нужном объеме и без сбоев. Президент подчеркнул, что этим летом транспорта для поездок в Крым и Краснодарский край может не хватить. И это несмотря на то, что РЖД уже запустили дополнительные поезда на Черное море.

Ранее Росавиация в очередной раз продлила введенный 24 февраля режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. До 31 мая самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



