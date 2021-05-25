В Кремле отреагировали на слова главы Коми "у вас я – Путин"

15:30
В Кремле отреагировали на слова губернатора Коми Владимира Уйбы. Дмитрий Песков заявил, что они вырваны из контекста.
Губернатор говорил об ответственности и полномочиях главы региона. На встрече с жителями села Мутный Материк он заявил, что сам является Путиным для местных жителей, когда они предложили обратиться к президенту по поводу своих проблем. Цитата ушла в народ.
Дмитрий Песков поддержал губернатора Коми и заявил журналистам, что проблемы действительно нужно решать, не кивая на федеральный центр.
Также в Кремле отметили, что у Владимира Уйбы, видимо, много недоброжелателей, которые постоянно вырывают что-то из контекста и засоряют этим интернет.
В пресс-службе главы Коми также взялись за расшифровку и отметили, что слова нельзя рассматривать вне контекста, а решением проблем, в первую очередь, должна заниматься местная власть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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