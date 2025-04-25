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25 апреля, 18:15

Политика

Путин провел переговоры с посланником президента США в Кремле

Путин провел переговоры с посланником президента США в Кремле

Путин проводит переговоры с Уиткоффом в Кремле

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В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча носила конструктивный характер. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, сторонам удалось сблизить позиции по ряду международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

Обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта "приближаются к сделке" и вновь обвинил Киев в эскалации из-за стремления в НАТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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