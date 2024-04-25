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25 апреля, 15:45

Экономика

Новости мира: Песков оценил решение Канады разрешить Airbus использовать российский титан

Новости мира: Песков оценил решение Канады разрешить Airbus использовать российский титан

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В Кремле назвали избирательным подходом решение Канады позволить компании Airbus использовать подсанкционный российский титан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к этому с пониманием. По его словам, в некоторых сферах отказ от российской продукции приводит к тому, что компании с трудом могут сохранять конкурентоспособность.

Посольство России направило ноту в МИД Турции насчет транзита туристов в Латинскую Америку. Ранее россиян начали массово снимать с пересадочных рейсов в Мексику из Стамбула. Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что не может платить за обратные билеты граждан РФ в случае депортации.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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