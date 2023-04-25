Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 19:45

Общество

Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Новости часа: власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

Новости часа: Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади

Новости часа: Песков заявил, что Россию покинуло только 120 из 1 400 иностранных компаний

Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Путин поручил обеспечить равные условия для тех, кто сражается за Россию

Владимир Путин встретился с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится

Новости часа: Мишустин рассказал о преференциях при строительстве жилья в Крыму

Почти 5 миллионов россиян ждет увеличение зарплат после повышения минимального размера оплаты труда в 2024 году. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время стратегической сессии по повышению благосостояния граждан.

По словам премьера, очень важно оказать адресную поддержку семьям с детьми, повысить пенсии Также он напомнил, что по поручению президента дважды был увеличен прожиточный минимум. Он вырос более чем на 13,5%, таким образом удалось сохранить доходы 15 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика