Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Почти 5 миллионов россиян ждет увеличение зарплат после повышения минимального размера оплаты труда в 2024 году. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время стратегической сессии по повышению благосостояния граждан.

По словам премьера, очень важно оказать адресную поддержку семьям с детьми, повысить пенсии Также он напомнил, что по поручению президента дважды был увеличен прожиточный минимум. Он вырос более чем на 13,5%, таким образом удалось сохранить доходы 15 миллионов человек.

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